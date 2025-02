Xuxa surge 'embaçada' na Globo, e telespectadores reagem: 'Edição absurda'

mano a xuxa tá bem? será que foi ela que pediu essa edição absurda no rosto pro fantástico

RAINHA PISQUE DUAS VEZ3S SE VC FOI ABDUZIDA pic.twitter.com/lKqYTkeWed -- nabru maleve das paixões que vem de dentro (@nabruolv) February 3, 2025

É impressão ou a globo entupiu a cara da xuxa de filtro? -- tambaqui🦋🗝 (@Saronxie) February 3, 2025

Colocaram 50kg de filtro na cara da Xuxa no fantástico -- Ítalo ✨ (@italosg_) February 3, 2025

Pra que esse filtro embaçado pra Xuxa? Bizarro isso kkkkkkkk pic.twitter.com/s39n8XoxLh -- MariaElisabeth (@MarElisabeth_) February 3, 2025

No "Deu Petch", a apresentadora vai virar a "rainha dos bichinhos" em quatro episódios. O novo quadro do Fantástico vai mostrar como se deu a ligação da artista com os animais, acompanhar como é um processo de resgate e adoção de animais abandonados e o trabalho de ONGs voluntárias no trato com os bichos.