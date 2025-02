Vencedora do Grammy 2025 já flertou com repórter brasileira em entrevista

Carregado de tensão sexual, o vídeo do flerte viralizou nas redes sociais e chamou a atenção de brasileiros e estrangeiros. Os comentaristas se divertiram e ficaram até corados com o clima daquele momento. "Meu pai, a tensão só dela olhar enquanto toca, nossa", falou um comentário no YouTube. "Até saí do vídeo pra deixar elas mais à vontade", brincou outro. Confira o vídeo abaixo:

No Grammy 2025, St. Vincent brilhou em três das quatro categorias que foi indicada. Ela saiu vitoriosa em melhor performance de música alternativa, melhor álbum de música alternativa e melhor canção de rock.

A única derrota de St. Vincent na premiação foi para Os Beatles. O lendário grupo britânico se consagrou na categoria de melhor performance de rock, com "Now and Then", canção feita com o auxílio de inteligência artificial.

Grande noite da indústria musical, a cerimônia de entrega do Grammy aconteceu neste domingo, 2, em Los Angeles, nos Estados Unidos.