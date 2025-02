Escândalo de swing e desinformação: quem é o homem que 'inventou' Trump?

A posse de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos fez voltar à tona uma figura muito importante de sua trajetória política: o estrategista Roger Stone, que se descreve como um "trapaceiro sujo".

'Política é showbusiness para feios'

A história dele é contada no documentário "Get Me Roger Stone". O filme foi lançado na Netflix em 2017, no início do primeiro mandato de Donald Trump, e tem depoimentos de Roger Stone e até do próprio presidente. Na época, foi elogiado pela crítica: a revista Variety descreveu a obra como "animada, divertida, doentia e essencial".

Roger Stone está nos bastidores da política há 50 anos. Aos 19, ele se envolveu no escândalo de Watergate, que culminou na renúncia do presidente Richard Nixon. Depois, trabalhou para o próprio Nixon, Reagan e George Bush. No documentário, ele diz que começou a se interessar pelo tema ainda na escola, durante uma simulação da eleição de 1960 (em que Nixon concorreu com John F. Kennedy). Stone alega que virou o resultado da eleição espalhando o boato de que Nixon era a favor da escola aos sábados: "Ali descobri o poder da desinformação. É claro, desde então não fiz uso dela".