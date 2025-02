'Paixão de outra vida': Como será quadro de Xuxa sobre pets no Fantástico?

Xuxa Meneghel, 61, está de volta à TV Globo após 11 anos. A rainha do baixinhos retorna à emissora carioca com o quadro Deu Petch, a partir deste domingo (2), no Fantástico.

Como será o quadro de Xuxa no Fantástico?

A apresentadora vai mostrar a sua versão como "rainha dos bichinhos" em quadro episódios no Fantástico. A ideia é exibir como se deu a ligação da artista com os animais, acompanhar como é um processo de resgate e adoção de animais abandonados e o trabalho de ONGs voluntárias no trato com os bichos.