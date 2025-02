Preso, rapper Diddy é hospitalizado em Nova York, diz site

O rapper Sean 'Diddy' Combs foi hospitalizado na semana passada no Brooklyn, em Nova York, de acordo com informações do jornal New York Post. Diddy está preso por exploração sexual e outras acusações, desde setembro, e aguarda julgamento.

O que aconteceu

O rapper foi levado ao hospital por dores no joelho. Preso no Metropolitan Detention Center, Diddy foi levado ao Brooklyn Hospital para exames, devido a seu longo histórico de problemas no joelho.

A hospitalização foi feita tarde da noite. Para evitar burburinho de outros presos e de funcionários, a visita ao hospital foi feita durante a madrugada.