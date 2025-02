Como Meryl Streep se safou dos incêndios em LA usando as próprias mãos

Determinada a escapar, ela pegou um alicate emprestado de um vizinho, fez um buraco do tamanho de um carro na cerca que ela dividia com os vizinhos do outro lado e dirigiu pelo quintal para escapar. Abe Streep, em reportagem publicada na New York Magazine

Incêndios em Los Angeles

Incêndios foram os mais destrutivos da história de Los Angeles. Fogo começou em 7 de janeiro e deixou 29 mortos. Mais de 10 mil casas foram destruídas e milhões de pessoas ficaram expostas à fumaça tóxica.

Bairro com casas de luxo foi um dos mais atingidos. O fogo destruiu milhares de imóveis em Pacific Palisades, às margens do Oceano Pacífico, incluindo a casa de famosos, como o ator Mel Gibson.

México enviou reforços aos EUA. A cidade de Los Angeles fica perto da fronteira entre os dois países e é onde moram muitos mexicanos.