Maiara e Maraisa choram ao falar do pai: 'Leva e busca no aeroporto'

Marcos César, pai de Maiara e Maraisa Imagem: Reprodução/Globoplay

Sei que um amigo meu encontrou com ele na hora que o avião subiu e disse que ele tava com os olhos cheios de lágrimas. E deu tudo certo, hoje ele gerencia nossa carreira e faz parte desse sonho junto com a gente, Maiara

Maraisa ainda falou que o pai sempre espera por elas no aeroporto. "Todas às vezes que a gente chega em Goiânia, quando a gente abre a porta do avião e quando a gente fecha, ele é o que tá na porta."