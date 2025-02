Kate Middleton não vai mais divulgar marcas das roupas que usa, diz jornal

Kate quer que o público foque em seu trabalho, e não no seu guarda-roupa. "Ela quer que o foco esteja nas questões realmente importantes, nas pessoas e nas causas que ela está destacando. O público sempre apreciará o que a princesa veste, e ela entende isso. Mas precisamos sempre divulgar oficialmente suas roupas? Não", disse uma fonte do Palácio à publicação.

A princesa já se incomoda há tempos com o destaque dado ao seu visual. "O que foi muito frustrante e difícil para ela, principalmente no início, foi ver que ela estava trabalhando em assuntos que a interessavam e eram muito importantes para ela, mas as pessoas só falavam do que ela estava vestindo", disse uma amiga da princesa ao Sunday Times, em 2022.

Ela já disse que a batalha contra o câncer fez com que ela desse mais importância para as coisas "simples, mas importantes" da vida. "O câncer faz com que você enfrente suas próprias vulnerabilidades de um jeito que você nunca tinha imaginado e, com isso, oferece uma nova perspectiva em relação a tudo", disse a princesa, no vídeo em que anunciou o fim da quimioterapia.

Kate é reconhecida por seu estilo elegante e já fez algumas peças se esgotarem. O "efeito Kate" surgiu quando a princesa entrou para a família real. O vestido que ela usou ao anunciar o noivado com o príncipe William, por exemplo, esgotou cinco minutos depois que a marca foi identificada pela imprensa.