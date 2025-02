Justin Baldoni cria site com acusações contra Lively e Reynolds

Entre as acusações do ator, está a de que Reynolds criou um personagem para o filme "Deadpool e Wolverine" especialmente para debochar da personalidade de Baldoni. "Reynolds retratou Nicepool como uma caricatura de um feminista 'woke' fechando o arco do personagem com uma morte em um tiroteio violento feito por 'Ladypool', uma personagem dublada por Blake Lively."

O processo afirma que Nicepool "tinha a intenção de ser um retrato transparente e ridicularizante da percepção deformada de Reynolds sobre Baldoni". A defesa do ator afirma que a cena com o personagem foi filmada em janeiro de 2024, pouco depois de uma "emboscada" no apartamento dea família de Lively, em que seu marido "repreendeu" Baldoni e mandou que ele se desculpasse por ações que, o diretor alega, não aconteceram.

A Variety procurou a equipe de Lively para uma posicionamento sobre o site, mas não conseguiu retorno. Os dois lados do processo devem comparecer à corte americana pela primeira vez na segunda (3). A defesa da atriz pediu que a Justiça tirasse o site de Baldoni do ar, argumentando que poderia comprometer o julgamento, segundo a revista local.

A briga entre os atores chegou à Justiça em dezembro, quando Lively abriu um processo contra Baldoni por assédio e difamação.

A história foi divulgada em primeira mão pelo New York Times — que, agora, também é alvo das acusações do ator e diretor. Ele alega que o jornal teve acesso ao processo de Lively semanas antes da publicação da reportagem, oferecendo pouco tempo para que o ator se defendesse antes que ela fosse ao ar.

A defesa de Baldoni afirma que dados do site do NYT provariam que eles tiveram acesso às alegações de Lively antes da Justiça e pelo menos 11 dias antes da publicação, que aconteceu em 21 de dezembro. A matéria acusava o ator e sua equipe de comandar uma campanha de difamação contra Lively como vingança por suas denúncias sobre o assédio no set.