Filha de Glória Maria desabafa sobre morte da mãe: 'Pior tragédia da vida'

A filha da jornalista mora atualmente com sua irmã mais nova, Laura, e o tutor, Paulo Mesquita. Paulo era amigo de Glória e foi escolhido por ela para cuidar das filhas após ser diagnosticada com um câncer de pulmão e ter metástase no cérebro.

Nos comentários da publicação, fãs deixaram homenagens e lamentaram a morte. "Quanta falta está fazendo para duas filhas", disse uma. "Tua mamãe mora em seu coração, esse amor vive para sempre", afirmou outra.