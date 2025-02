Estrela de 'Round 6' morre meses após diagnóstico de câncer, diz jornal

A atriz Lee Joo-Sil, uma das estrelas de "Round 6", morreu nesse domingo (2), aos 80 anos. A sul-coreana tinha sido diagnosticada com câncer de estômago há apenas três meses.

Saiba mais

Lee deu vida à personagem Park Mal Soon, mãe do protagonista Hwang Jun-ho. Ela estreou na história na segunda temporada da série, lançada há pouco mais de um mês, em 26 de dezembro. A atriz sul-coreana também participou do filme "Invasão Zumbi" (2016) e da série "Caçadora de Demônios" (2020), ambas produções de seu país natal.

Ela morreu nesse domingo (2) na casa de sua família, na cidade de Uijeongbu, Coreia do Sul. Lee começou sua carreira em 1964 e ganhou reconhecimento no teatro da Coreia nos anos 1970 e 1980.