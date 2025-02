Empresário vai a TV para cobrar Ana Castela por suposta dívida milionária

À Justiça, o empresário diz que tem direito de receber mais de R$ 150 milhões. "Eu me sinto decepcionado com tudo o que está acontecendo, traído. Me sinto roubado pela Ana Flávia Castela", declarou Monteiro. "Quando eles viram que eu ia receber um valor acima, chegando quase a mais de meio milhão, eles falaram 'não'", afirmou o empresário à repórter Lorena Coutinho.

