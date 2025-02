Emília Perez: Karla Sofía nega sair do Oscar e diz que é apoiada por elenco

A indicada ao Oscar afirmou que procurou a colega para se explicar e que ela acreditou em sua versão. "Eu mandei o post que me mandaram para ela e disse que não era meu. Ela disse que estava comigo 100% e todos estão comigo, porque me conhecem de verdade, sabem quem eu sou. (...) Se eu fosse racista não teria trabalhado com ela."

Questionada sobre uma possível renúncia à indicação, a atriz afirmou que não tem motivos para sair da corrida pelo prêmio. "Eu não poderia reiniciar à minha indicação porque o que fiz foi um trabalho e o que se está valorizando é meu trabalho de atuação. Não posso renunciar porque eu não cometi crime algum ou causei dano para alguém, não sou racista, não tenho nada a esconder. não tenho porque renunciar."

Atriz publicou texto no sábado (1) pedindo desculpas por posts, mas afirmando que suas mensagens foram tiradas de contexto. Ela mencionou ainda que se sente alvo de uma campanha contra sua indicação ao Oscar. "Eles venceram. (...) Qualquer um que me conheça sabe que não sou racista (e, para quem se surpreender, uma das pessoas mais importantes da minha vida atualmente, e que mais amo, é muçulmana)."