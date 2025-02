No clima do Grammy: 5 livros sobre música para ler com trilha sonora

O Grammy acontece neste domingo (2), premiando o melhor da música. Para entrar no clima da festa, o colunista Rodrigo Casarin e as repórteres Luiza Stevanatto e Fernanda Talarico, de Splash, trazem cinco dicas de livros que tratam de música, entre biografias e ficções. Tudo isso com sugestões de trilha sonora para embalar a leitura! Confira:

"Diorama", de Carol Bensimon (Companhia das Letras)

Rodrigo Casarin - Em junho de 1988, o radialista José Antônio Daudt foi assassinado com tiros de espingarda na frente do prédio onde morava. A suspeita é que o crime tenha sido cometido por um amigo: o médico Antônio Dexheimer, que estaria enciumado pela relação de Daudt com sua esposa.