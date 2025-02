Diego Hypolito desabafa sobre relações no BBB 25: 'Parei de ir falar'

Durante a terceira festa do BBB 25 (Globo), Diego Hypolito desabafou com Gracyanne Barbosa sobre as relações na casa.

O que aconteceu

O atleta diz que não irá mais falar com quem não gosta dele. "Eu parei de ir falar com as pessoas que não querem falar comigo", contou. "Está certo", reagiu a influencer fitness.