Diego Hypolito, Caio Castro: famosos abrem o jogo sobre 'falhar na hora H'

Diego Hypolito surpreendeu seus colegas de confinamento no BBB 25 ao revelar que sofreu com disfunção erétil antes de entrar no programa. O ex-ginasta justificou a dificuldade em ficar ereto e manter relação sexual ao nervosismo pré-confinamento.

A disfunção erétil é um problema comum, que atinge milhões de homens. A maioria, no entanto, prefere não falar sobre o assunto, nem mesmo com o médico por vergonha. No entanto, diversos famosos já falaram abertamente sobre brochar na hora H e o peso que o machismo exerce na sexualidade masculina.

Diego Hypolito