Com Angélica e Cissa Guimarães, The Masked Singer desmascara Bruno Mezenga

O personagem Bruno Mezenga foi o desmascarado no The Masked Singer (Globo) desse domingo (2). O programa ainda contou com participações especiais e uma homenagem ao Video Show.

O que aconteceu

O sertanejo Marcos, da dupla com Belutti foi revelado por debaixo da fantasia de Bruno Mezenga, sendo o quarto eliminado da competição. O artista se apresentou ao som de "Admirável Gado Novo", de Zé Ramalho.

O cantor ainda falou sobre sua alegria em participar do programa e disse que teve a oportunidade de se arriscar em novas formas de expressão. "Foi um grande desafio porque tinha que fazer as gravações de voz, aprender a dançar as coreografias, coisas que eu nunca tinha feito. E para mim foi uma experiência incrível", disse. "Já fizemos vários programas de TV, mas nunca tinha visto uma produção tão grande e organizada, o palco, balé e tudo super bonito".