Poderia ter me arriscado mais, diz Cacau sobre Masked Singer: 'Jogo mental'

"Minha estratégia foi brincar com a minha voz"

Protásio revelou que a participação no reality show musical despertou a curiosidade de buscar a profissionalização no canto. "Amei cantar! Foi uma descoberta maravilhosa e, agora, estou com uma vontade enorme de me aprofundar nisso. Estou até pensando em estudar canto e me preparar para levar essa paixão mais a sério."

Fantasiada de Dona Lurdes, Cacau se apresentou com o hit "É", de Gonzaguinha. "A preparação foi intensa e cheia de segredos! Desde as escolhas das músicas até os ensaios de performance, tudo foi feito com muito cuidado para preservar o mistério. Levamos alguns dias para ajustar os detalhes, especialmente os movimentos com a fantasia, que exigiam um treino especial."

Alteração da voz foi o plano utilizado pela artista para não ser identificada pelos jurados do Masked Singer. "Minha estratégia foi brincar com a minha voz e apostar em trejeitos que não são tão característicos de mim. Tentei imitar estilos de canto diferentes e até inserir alguns sotaques para desviar a atenção. Foi um jogo mental muito divertido!

Atriz não escondeu que é fã de Regina Casé, que fez sucesso no papel de Dona Lurdes e até ganhou um filme para a personagem. A atriz, no entanto, lamentou não ter tido a oportunidade de estar com ela pessoalmente, de ter uma relação. "Mas pude acompanhar sua trajetória profissional pela TV e sou fã".