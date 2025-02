Vitória Strada cumpre promessa e corta o cabelo no BBB 25

Vitória Strada cortou o cabelo na manhã de domingo (2) no BBB 25 (Globo). A atriz contou com ajuda de Vinícius para a pequena mudança no visual.

O que aconteceu

Vitória estava vestida com a roupa do Castigo do Monstro quando resolveu fazer o corte. Ela chamou Vinícius para ajudá-la.