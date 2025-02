BBB 25: Renata alerta Joselma sobre risco de Paredão: 'Contar os votos'

Durante a terceira festa do BBB 25 (Globo), Joselma e Renata conversam sobre a próxima formação do Paredão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A sogra de Guilherme diz que não quer ir ao Paredão com os integrantes do Quarto Nordeste. A bailarina, então, admite preocupação com outros brothers: "Tenho que livrar Vini e Aline do Paredão, e eu".