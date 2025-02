BBB 25: Que horas começa a formação do terceiro Paredão?

Desta vez, duas duplas disputam a permanência no jogo, mas apenas uma pessoa será eliminada — a outra irá para o Quarto Secreto e voltará para a casa imune.

Como será a formação do terceiro Paredão

Imunidade do Big Fone. Eva e Renata estão imunes após atenderem o telefone na quarta-feira.

Imunidade dos Anjos. Aline e Vinícius imunizam uma dupla.

Indicação dos Líderes. Gabriel e Maike escolhem uma das duplas que estão na Mira do Líder (Mateus e Vitória, Diego e Daniele ou Aline e Vinícius) para o Paredão.

Casa vota. Em votação fechada, as duplas votam no Confessionário. As duas duplas mais votadas estão no Paredão.