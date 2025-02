BBB 25: Maike e Gabriel discutem discurso para o Paredão: 'Falar da Xepa'

O modelo, por sua vez, concordou com o amigo e decidiu priorizar um discurso objetivo e focado. "Então vou falar só da indicação do Monstro, comprometendo a Xepa no último dia, deixando geral com fome. Não está nem aí pra geral, apenas para seu próprio interesse", destacou, referindo-se à atitude de Diego Hypolito, 38, ao dar-lhes o Castigo do Monstro na semana anterior.

Ao que tudo indica, Gabriel e Maike colocarão Diego e Daniele Hypolito, 40, no Paredão nesta noite. Eles colocaram na Mira do Líder, além dos irmãos atletas, as duplas Aline e Vinícius, Mateus e Vitória Strada.

Enquete UOL - BBB 25: Quem Maike e Gabriel devem indicar ao terceiro Paredão? Aline e Vinícius Divulgação/Globo Daniele Hypolito e Diego Hypolito Divulgação/Globo Mateus e Vitória Strada Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo