BBB 25: Gracyanne Barbosa detona sister: 'Fez coisas bem ruins'

Gracyanne Barbosa, 41, conversou com sua irmã, Giovanna, 26, sobre as possibilidades para a formação do Paredão deste domingo (2).

O que aconteceu

As duas levantaram a hipótese de votar contra Joselma, 54, e Guilherme, 27, caso Diogo Almeida, 40, e sua mãe Vilma, 68, sejam imunizados. Elas temem, porém, que seus aliados prefiram o voto nos gêmeos João Pedro e João Gabriel, 22.