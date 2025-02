Diego chora e desabafa no BBB 25: 'Sou mau-caráter se fiz isso'

Diego Hypolito chorou na madrugada de domingo (2) no BBB 25 (Globo). O atleta desabafou com a irmã, Daniele, sobre um papo que teve com João Pedro.

O que aconteceu

Mais cedo, Diego conversou com João Pedro sobre ter dado ou não risada de Edilberto e Raissa após a dupla ter sido vetada da Prova do Anjo. Ele confessou que não se lembra desse momento.