Camilla critica Aline e Vinícius no BBB 25: 'Saboneteira do c*ralho'

Camilla conversou com Thamiris, Gracyanne e Giovanna no BBB 25 (Globo) e criticou a escolha de Aline e Vinícius, os Anjos da semana, para o almoço especial.

O que aconteceu

Aline e Vinícius escolheram Mateus e Vitória Strada como uma das duplas para o Almoço do Anjo. No sábado (1), após vencerem a prova, os Anjos colocaram Mateus e Vitória no Castigo do Monstro.