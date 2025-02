Apresentadora que já perdeu diamantes em tapete vermelho tropeça no Grammy

Parece que Keltie Knight não tem sorte com premiações, já que a apresentadora sempre está protagonizando algum vexame em premiações, como foi o caso agora no Grammy 2025.

O que aconteceu

Em 2024, a apresentadora do canal E! perdeu um anel de quatro quilates de diamantes no tapete vermelho da premiação. "Emergência no Globo de Ouro: se você encontrar um diamante de quatro quilates no tapete vermelho, favor devolver para Keltie Knight, do E!, porque se foi… e é real!", falou Knight no Instagram.

Agora em 2025, ela começou a cobertura do Grammy tropeçando no tapete vermelho. "Por que alguma coisa sempre acontece em todo tapete vermelho?", disse indignada em post no Instagram. "Só me deixa viver."