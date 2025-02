Cadeado na cara e apagão: Anitta enfrenta maré de azar em shows no Brasil

Em Ribeirão Preto (SP), um temporal fez com que o local do show ficasse sem energia. Ela precisou interromper a apresentação, que já havia começado com atraso, mais de uma vez. O episódio ocorreu no dia 26 de janeiro.

SENTI O ÓDIO DELA DAQUI! Momento em que falta energia no meio do show da Anitta em Ribeirão Preto: "Não demite ninguém não", gritou uma fã. pic.twitter.com/rzuv59nzBw ? FOFOQUEI (@FOFOQUEl) January 28, 2025

No Planeta Atlântida, em Xangri-lá (RS), a cantora foi atingida no rosto por um cadeado. Durante a apresentação de "Double Team", a cantora foi acertada no rosto pelo objeto que estava preso em uma grade. O cadeado atingiu a cantora depois que um dançarino deu um tapa no alambrado em meio à coreografia.

Bailarino bate cadeado no olho de Anitta durante apresentação no Planeta Atlântida. pic.twitter.com/aKDrLSiQL3 ? poponze (@poponze) February 1, 2025

Em Belo Horizonte, Anitta jogou o microfone no chão três vezes após enfrentar problemas técnicos. A voz da cantora não saía nos alto-falantes quando ela tentava cantar.