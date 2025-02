Aline e Vinícius imunizam Guilherme e Joselma no 3º Paredão do BBB 25

Aline e Vinícius venceram a Prova do Anjo no último sábado (1º). Realizaram a dinâmica mais rapidamente que os concorrentes, em apenas 1 minuto e 27 segundos. O segundo lugar ficou com Daniele e Diego Hypolito (1m58) e a terceira posição com Guilherme e Joselma (2m16).

Eles escolheram as duplas Mateus e Vitória Strada, Joselma e Guilherme para o Almoço do Anjo. Paradoxalmente, também selecionaram Mateus e Vitória para o Castigo do Monstro.

