Xepa compra rapadura para usar como adoçante no BBB: 'Ninguém pode comer'

Após sofrer para conseguir completar as compras da semana, a Xepa do BBB 25 (Globo) se reuniu para informar aos brothers que não estavam no mercado sobre a divisão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Vinícius iniciou contando que o adoçante estava muito caro e a rapadura será usada para adoçar café. "Ninguém pode comer a rapadura. Não é pra tocar. A gente vai ralar só pra adoçar."