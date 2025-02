Nova Ana Furtado? Tony Ramos vira 'faz-tudo' na Globo e ganha elogios

Tony Ramos foi o convidado deste sábado (1º) no É de Casa, da TV Globo. Mas o que chamou atenção é que o veterano, de 76 anos, não deu uma simples entrevista: ele participou de diversos quadros do programa, o que rendeu elogios para seu jeito "faz-tudo".

O que aconteceu

Tony compareceu ao programa e falou um pouco sobre sua infância e o amor por novelas — mas a participação acabou indo muito além. Ele comentou o boletim das chuvas em São Paulo, plantou babosa e acompanhou o duelo de receitas entre os apresentadores Thiago Oliveira e Talitha Morete.

O ator está no ar em reprise, trabalha em outra e é jurado de reality. Ele está na bancada da nova temporada do "The Masked Singer", na reprise de Cabocla e estará no remake de Vale Tudo. Com a ida ao É de Casa, Tony virou um dos assuntos mais comentados no X, com muitas pessoas destacando que ele virou figurinha repetida na emissora.