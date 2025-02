Thamiris critica postura de dupla no BBB 25: 'Maria vai com as outras'

Thamiris criticou os brothers. "Adoro eles, mas são Marias vai com as outras total. E estão passando batidos pelo Paredão, porque todo mundo está esquecendo eles."

Giovanna discordou. "Não acho que são Maria vai com as outras, eles fizeram alianças com os meninos e vão com eles. Eles iriam votar em quem?."

A sister a rebateu. "Isso é ser Maria vai com as outras, Giovanna. É só jogar. Eles estão aqui a passeio. E gente assim vai muito longe."

Adoro eles, mas no movimento do jogo isso é planta. Thamiris

