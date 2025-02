Vingança e orgia: o que acontece nos próximos capítulos de 'Beleza Fatal'?

Benjamim é exposto em orgia

No meio da vingança de Sofia, Benjamin também é atingido. Tudo começa com a protagonista indo até o consultório de Rog (Marcelo Serrado) e conseguindo um convite para a Festa do Sim.

Com a ajuda de Alec (Breno Ferreira), ela dá um jeito de entrar na festa sexual com uma câmera escondida. No local, ela encontra Rog, Lola e Benjamin.

Em certo momento, Sofia vê o filho de Átila (Hérson Capri) seminu apanhando de várias mulheres. No dia seguinte, Sofia publica esse vídeo na internet.

Por causa disso, Benjamin é afasto da clínica. Apesar de saber das brincadeiras sexuais do marido, Lola precisa fazer a linha "esposa tradicional" para a mídia, que acaba comprando sua narrativa.