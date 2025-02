Sasha lembra episódio doloroso na casa do sogro: 'Foi horrível'

Sasha Meneghel contou neste sábado (1º) durante o Caldeirão com Mion um caso curioso que viveu com os sogros.

O que aconteceu

Ao lado de João Lucas, com quem se casou em 2021, Sasha contou à plateia de Marcos Mion que já teve de sair correndo do sítio de seu sogro em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. "Meus sogros moram lá, e ele queria mostrar uma hortinha", explica.

O marido de Sasha, que cantou no programa, disse que a esposa foi atacada por um enxame de abelhas. "Minha mãe gritou, depois a Sasha. Quando vi, um enxame de abelha caiu, porque o cachorro pulou", disse. Sasha levou várias ferroadas, segundo João Lucas.