BBB: Madrugada tem choro, reclamação de Gracyanne e falas sobre Aline

Eu falei pra Thamiris: 'Quando Diogo vai lá na frente, ele não fala sobre nós duas. Eu sinto ele falando de mim'. Quando eu fico com raiva, é porque não é sobre eu e Thamiris, é sobre mim! Eu não sou isso. Só que eu fiquei chateada porque como dias antes a gente tinha conversado, eu falei 'por que Diogo não falou comigo'? Camilla

Diogo respondeu Camilla citando alguns episódios. "Às vezes, eu dava bom dia para você e você nem me olhava. No dia que fui te abraçar pra te dar parabéns, você fez assim [se esquivou] e outra pessoas perceberam também. Me atravessa de um jeito que não me faz bem.", disse o ator.

Camilla rebateu e admitiu sua dificuldade em lidar com conflitos. "Sou o tipo de pessoa que, se eu ficar chateada com a parada, eu demoro muito a... eu tenho uma reação ruim, mas eu sei reconhecer. [...] Quando eu vi elas [Eva e Renata], eu senti tanto ódio delas falando da nossa relação. Quem me conhece sabe que eu sou de tirar do meu corpo pra ajudar as pessoas, porque eu vim do pouco."

Diego Hypolito também sente pulseira de Mira

Daniele buscou elevar o ânimo de Diego, que demonstrava tristeza. "Di, não podemos ficar assim. É chato, é ruim, é a terceira semana que a gente está de alvo de novo, mas a gente não pode ficar assim. E eu não posso ter meu parceiro dessa forma. Preciso do meu parceiro alegre!", frisou a ginasta.

Enquanto os irmãos conversavam, Guilherme se aproximou e percebeu a tensão. O brother questionou Diego: "Está aperreado por esse negócio da comida?", perguntou. O ginasta desabafou: "Fiquei mal porque a galera tá sem comer por minha causa!".