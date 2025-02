'Barriguinha' de Bruna e mimos: a 1ª aparição de Neymar com os três filhos

Neymar apareceu pela primeira vez com os três filhos em sua apresentação na Vila Belmiro nesta sexta-feira (31).

O que aconteceu

Neymar posou com Davi Lucca, Mavie e Helena. Davi Lucca, 13, é fruto do relacionamento com Carol Dantas. Mavie, 1, é filha de Neymar com a namorada, Bruna Biancardi. Helena, 6 meses, é fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly.

Bruna Biancardi, grávida do segundo filho com o jogador, exibiu a barriguinha de grávida na festa. Ela espera uma menina e especula-se que esteja entrando no quarto mês de gravidez.