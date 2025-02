'Muita gente indo embora': Nívea Stelmann fala de momento tenso nos EUA

No Instagram, a atriz criticou uma fala do presidente Lula, que afirmou que caso Trump aumente a taxação sobre produtos brasileiros, o Brasil também aumentará sobre os norte-americanos. Ela afirma que, apesar de viver uma vida boa nos Estados Unidos, ainda se preocupa com a situação do Brasil — e teme que o "desafio" do líder brasileiro acabe mal para o país.

"As pessoas pensam assim: 'Ela está morando lá nos Estados Unidos, vida boa. Fica aí mesmo, não vem para cá não'. As pessoas se esquecem que a gente, eu pelo menos, tenho um vínculo emocional muito grande. Sou brasileira antes de ser americana. Me tornei americana, conquistei esse direito, através de advogado, fazendo meu visto direitinho, já cansei de falar aqui, mas o meu coração é brasileiro", afirmou nos stories, na manhã de sexta (31).

Ela aproveitou o desabafo para destacar que, apesar de ser naturalizada americana, ainda sofre preconceito no país. "As pessoas olham para a gente aqui e dizem: 'ah, você é americana e fala mal dos americanos?'. E eu não falo mal dos americanos, eu falo a verdade. Existe todo tipo de americano, né? Muita gente de bom coração, muita gente bacana, mas tem uma maioria que é muito soberba e que tem xenofobia, sim. Tem, muita."

Stelmann destaca que até mesmo o sotaque ao falar inglês é gatilho para a xenofobia. "De raça não vou nem vou entrar nesse mérito, porque racismo (tem) muito também, é impressionante. E xenofobia é total, você fala inglês com seu sotaque e pronto. (...) Existe muito bullying nas escolas, na vida."

A atriz ainda comentou que a tensão aumentou com as ordens de Trump para fechar o cerco contra imigrantes ilegais, com muitos deles fugindo de suas casas. "Essa questão migratória que está super complicada, eu estou apavorada. Tem muita gente indo embora mesmo, de medo, muita gente indo pro interior, que eu acho uma medida muito inteligente, porque obviamente eles vão ficar focados em grandes cidades e onde tem mais brasileiros, falando de brasileiros porque eu sou brasileira, mas de todos, né?"

Stelmann disse se solidarizar com os imigrantes ilegais, mas aconselhou quem tem a ideia de migrar da mesma forma a não seguir em frente. "Eles querem que esse povo se lasque, vá embora, quem está ilegal. (...) Então os imigrantes estão tentando ao máximo não colocar as caras. Eu tento ter o máximo de empatia possível porque as pessoas vieram com sonhos. Fizeram errado? Fizeram errado. mas que horror, que pânico, fico imaginando o que passa na cabeça dessas pessoas. Então você, que está aí no Brasil, eu falo de novo pra vocês: não venha ilegal, não venha não", avaliou.