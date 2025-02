Mateus sobre ser escolhido para o Monstro no BBB 25: 'Achei a razão ruim'

Após ser escolhido ao lado de Vitória Strada para o Monstro da semana no BBB 25 (Globo), Mateus conversou com Vinícius e Aline sobre a escolha dos Anjos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O arquiteto conversou com a dupla de Anjos e expôs ter ficado chateado com a justificativa deles. "Óbvio que eu sei que vocês têm que escolher alguém. Mas sua explicação foi: Gracyanne não foi pra festa. Mas eu e a Vitória também participamos da punição das meninas. Eu me separei da Vitória, tive que tirar minhas coisas do quarto."