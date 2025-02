Marlene se mostra mulher corajosa e procura homem do passado

No capítulo de segunda-feira (3), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beatriz se desespera com a multa cobrada pela quebra de seu contrato com a Perfumaria Carioca.

Marlene procura Érico. Juliano chantageia Beatriz. Clarice não toma os remédios indicados por Pimenta. Maristela orienta Zélia a cancelar os serviços de Flora/Isabel.

Topete faz uma serenata para Eugênia. Alfredo descobre que Anita pediu o desquite a Nelson.