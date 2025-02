'Nossa, eu?': Marcelo Pereira expõe choque com convite para novo telejornal

Marcelo Pereira, 34, estreia como apresentador do Bom Dia Sábado neste sábado (1º). O jornalista trabalhou como repórter, editor-chefe e apresentador em afiliadas da Globo no interior de São Paulo, no Acre e no Tocantins, entre 2017 e 2021, quando chegou à TV Globo na capital paulista. Agora, ele, que é o homem do tempo do Hora 1 e Em Ponto, ganha desafio em jornal de rede nacional.

A expectativa é muito boa para estreia, é maravilhosa, é um sonho sendo realizado. Estamos participando, na verdade, de um processo de construção de um novo produto jornalístico na garagem da TV Globo e isso é maravilhoso. A responsabilidade é ainda maior para entregarmos o que há de melhor para o nosso público, público esse que clamou e pediu por um telejornal nas manhãs de sábado.

Marcelo Pereira, em entrevista exclusiva para Splash

Apresentador confessa que não esperava receber o convite do canal para ser um dos rostos do Bom Dia Sábado. "Quando recebi o convite vem o choque, você fala: 'nossa, eu? Será?'. Você começa a viver aquele processo de aceitação, depois começa o período de entendimento e, agora, é a ansiedade que vem antes do projeto começar."