'Mania de Você': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 3/2 a 8/2

Rodhes tenta enganar Mavi, e Santiago o aconselha a procurar uma pessoa. Berta sugere que Luma consiga mais informações sobre uma parente. Nahum alerta Viola sobre Mércia. Fátima decide tentar um relacionamento com Gael. Ísis inventa uma história para Berta na tentativa de justificar a mentira sobre a paternidade de Tomás. Mércia depõe sobre o desaparecimento de Volney. Mavi manda Iberê colocar uma câmera no abrigo. Viola descobre o hospital onde a mãe de Filipa está internada e convoca Rodhes para ir a São Paulo com ela. Michele se surpreende com a chegada de Cristiano, dizendo que foi absolvido. Luma exige que Mércia conte a ela acontecimentos do passado envolvendo Molina.

Terça-feira, 4 de fevereiro

Luma desconfia de Mércia. Sumiu alerta Bela para não deixar entrar ninguém no abrigo. Luma ameaça se separar de Mavi, se ele não esquecer Viola. Daniel flagra Michele e Cristiano se beijando. Tomás descobre que não é filho biológico de Henrique. Berta comenta com Fátima que investigará Ísis. Luma fica furiosa ao descobrir sobre as ações do resort. Tomás avisa a Evelyn que não irá mais aceitar dinheiro de Berta. Luma comenta com Mavi que desconfia de que Mércia os esteja prejudicando. Luma procura Irmã Sônia para obter informações sobre o passado.

Quarta-feira, 5 de fevereiro

Rodhes faz descobertas sobre Filipa e sua mãe. Daniel se sente culpado por causa de Cristiano. Viola se emociona ao ver o filho de Rudá. Michele demonstra preocupação com Cristiano. Ísis fica furiosa com Tomás ao saber que o filho pediu a Berta para retirá-los do testamento. Cristiano pede emprego para Gael. Michele manda Daniel demiti-la. Mavi consegue descobrir informações que ajudam na investigação de Luma.

Quinta-feira, 6 de fevereiro