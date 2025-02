Karla Sofía volta a se defender após polêmica por tuites: 'Não sou racista'

Na manhã desse sábado (1), Karla postou texto no Instagram pedindo desculpas "a quem se sentiu mal por sua forma de se expressar". "Tenho muitas coisas a aprender nesse mundo. A vida tem me ensinado algo que nunca quis aprender: ficou claro para mim que por mais que sua mensagem seja um, se você não utiliza as palavras corretas, ela vira outra."

Indicada ao Oscar de Melhor Atriz, ela afirmou que saiu da "vida normal" há apenas seis meses e, agora, tem muito mais responsabilidade. "Por que minha voz não pertence só a mim, mas a muitas pessoas que se sentem representadas e ganharam esperança comigo."

Sem entrar em detalhes sobre o conteúdo dos tuítes, Karla diz estar "aprendendo a ser uma pessoa melhor". "Não posso consertar minhas ações do passado, só posso dizer que não sou a mesma pessoa de 10 ou 20 anos atrás, embora não tenha cometido crime algum, também não era perfeita, e continuo não sendo agora."

Ela ainda deu uma indireta afirmando que "eles" conseguiram o objetivo de manchar sua existência com os posts revividos essa semana. "Reconheço, entre lágrimas, que eles já ganharam, conseguiram seu objetivo, manchar, com mentiras e coisas tiradas do contexto, a minha existência."

A atriz negou ser racista, afirmando que, inclusive, tem amigos muçulmanos. "Qualquer pessoa que me conhece sabe que não sou racista (se surpreenderão quando descobrirem que uma das pessoas mais importantes da minha vida, e que mais amo, é muçulmana); (...) sempre lutei por uma sociedade mais justa e por um mundo de liberdade, paz e amor. Jamais apoiarei guerras, extremismo religioso e a opressão das raças e dos povos.

Ela ainda afirmou que alguns dos posts atribuídos a ela foram inventados, como o tuíte em que ela ofenderia Selena Gomez, sua colega em "Emília Perez". "Criaram um post como se eu estivesse insultando até minhas companheiras, coisas que escrevi para glorificar como se fossem críticas, piadas como se fossem realidade."