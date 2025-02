Jurada do 'Shark Tank' e ex-esposa trocam acusações de violência doméstica

As duas tiveram um filho, Lucca, de 1 ano. A investidora afirmou que o processo pela guarda da criança ainda está correndo, sem dar mais detalhes. "Relações acabam. Nosso filho tem duas mães e, em casos conturbados como esse, fica a cargo da Justiça decidir sobre o convívio com ambas, como tem sido feito. O processo corre em segredo de Justiça e peço que compreendam."

Hoje dona de um programa no canal Times Brasil, Camila disse que "não dará mais detalhes" sobre a suposta violência. "Para zelar pela integridade do Lucca e da minha família, assim como sempre fui discreta em relação à minha vida pessoal. Agradeço, do fundo do meu coração, o apoio e a compreensão de todos vocês."

Em resposta, Tula afirmou que ela foi a vítima de violência na relação —não só física, como patrimonial e psicológica. "Queridos, há um ano dediquei-me a cuidar da minha família e, principalmente, do meu filho, dedicando-me 100% a eles. No entanto, fui surpreendida pela minha ex-companheira, Camila, com uma falsa acusação infundada de violência doméstica, com o propósito de me afastar do meu filho. A verdade é que era eu quem sofria violência física, moral, psicológica e patrimonial durante todo esse tempo."

A consultora de moda, que gestou Lucca, afirmou que foi afastada à força do bebê, gerado com os óvulos de Camila. "(...) Fui cruelmente traída durante o período mais abençoado de uma mulher, a maternidade. Estava tão fragilizada que jamais teria forças para agredir alguém. Estou há nove dias sem sequer saber onde meu filho está, sem nenhuma notícia dele, além de não poder amamentá-lo, em meio a uma dor que me devasta todos os dias."

Na manhã desse sábado (1), Tula postou que voltou a encontrar o filho, após 9 dias afastada. "Eu jamais vou desistir do meu filho e vou lutar até o fim pelo bem dele", escreveu ela.

Após o texto de resposta, Camila foi aos stories para agradecer às mensagens de apoio, sem comentar as alegações da ex-mulher. Ela ainda compartilhou alguns prints de apoiadores, desejando apoio e exaltando qualidades da investidora.