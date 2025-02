Tons pastel e fotos proibidas: as regras do casamento de Isis Valverde

Após se casarem numa cerimônia privada na véspera de Natal, Isis Valverde, 37, e Marcus Buaiz, 45, vão fazer uma nova celebração com amigos e família —e já estabeleceram as regras do evento.

O que aconteceu

Eles vão celebrar o casamento no dia 3 de maio. Serão padrinhos famosos como Thaila Ayala e Renato Góes, Mariana Ximenes e Marina Morena, irmã de Preta Gil. No convite, eles dão orientações aos convidados, segundo a revista Quem.

Convidados devem evitar roupas de tons escuros. "Recomendamos tons suaves e cores pastel e, por favor, evitem as cores preto e vermelho e saltos finos. Caprichem no visual para celebrar esse momento especial conosco!", diz o convite divulgado pela revista. O dress code é passeio completo.