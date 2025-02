Gracyanne se recusa a colocar sister no Monstro: 'Acho que não consigo'

Na manhã de sábado (1º), Vitória, Gracyanne, Giovanna e Thamiris conversaram no quarto Nordeste o que fariam caso vencessem a Prova do Anjo e precisassem colocar uma dupla no Monstro.

O que aconteceu

Vitória apontou que não colocaria ninguém do VIP no Monstro pela divisão da Xepa. "Eu não faria isso pela questão da comida."