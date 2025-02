Camilla e Diogo tentam resolver conflitos no BBB 25; Trancista se emociona

Diego respondeu Camilla citando alguns episódios. "Às vezes, eu dava bom dia para você e você nem me olhava. No dia que fui te abraçar pra te dar parabéns, você fez assim [se esquivou] e outra pessoas perceberam também. Me atravessa de um jeito que não me faz bem.", disse o ator.

Camilla rebateu e admitiu sua dificuldade em lidar com conflitos. "Sou o tipo de pessoa que, se eu ficar chateada com a parada, eu demoro muito a... eu tenho uma reação ruim, mas eu sei reconhecer. [...] Quando eu vi elas [Eva e Renata], eu senti tanto ódio delas falando da nossa relação. Quem me conhece sabe que eu sou de tirar do meu corpo pra ajudar as pessoas, porque eu vim do pouco."

Enquete UOL - BBB 25: Quem Maike e Gabriel devem indicar ao terceiro Paredão? Aline e Vinícius Daniele Hypolito e Diego Hypolito Mateus e Vitória Strada