Corajosa demais: Beatriz assume verdade terrível em 'Garota do Momento'

No capítulo deste sábado (1º) de "Garota do Momento" (Globo), Beatriz apresenta a Clarice a conta aberta por Juliano em seu nome original. A informação cai como uma bomba no colo da enganada.

Após isso, Beatriz e Carmem voltam a Petrópolis e a mocinha recebe uma intimação por quebra de contrato com a Perfumaria Carioca.