Cauã Reymond expõe medo de copiar 'Vale Tudo': 'Faço o possível para mim'

Maria de Fátima (Bella Campos) participa como figurante de ensaio de moda dirigido por Solange (Alice Wegmann) com César (Cauã Reymond) e a modelo Carol Trentini Imagem: Fabio Rocha/Globo

Vilanias

Após fazer uma série de mocinhos em novelas, Cauã está animado por viver um vilão. Ele diz gostar de interpretar os malvados, apesar de não ser escalado para fazê-los tantos quanto gostaria. "Fiz anti-heróis que tinham um coração bom, mas agiam de forma errada. Fiquei muito animado quando fui convidado [para fazer um vilão]. Já estou sabendo do projeto há muito tempo. A Manuela [Dias, autora] brinca que fui o primeiro a ser escalado. É um personagem muito diferente do que fiz recentemente, o Caio, de 'Terra e Paixão', do Walcyr [Carrasco]. Foge da maioria dos personagens que fiz em novela. Estou animado com a parceria com a Bella, como Maria de Fátima, e com Ricardo [Teodoro], que faz o Olavo."

A trajetória de César cruza com a da ambiciosa Maria de Fátima em uma sessão de fotos da Tomorrow, agência de Solange Duprat (Alice Wegmann). Os dois enxergam a possibilidade de se unirem para cometer golpes e enriquecer. "Eu brinco que ela é o Cérebro e eu sou o Pink. A força do Cérebro, quem pensa e tem uma enxurrada de estratégias, é a Maria de Fátima. Já o César conhece o terreno [do Rio de Janeiro] e ajuda a Maria de Fátima a executar esses planos. Tem uma paixão louca entre eles, um contrato de relação que é muito singular e que eu acho muito rico como ator."

Tomara que a gente possa fazer muito sucesso. Tomara que o público goste da nossa 'Vale Tudo'. Pode esperar, sim, um tempero novo. Vamos apresentar um elenco completamente novo. Grandes atores, como a Taís [Araújo], o Humberto [Carrão] e a Débora Bloch como a nossa Odete Roitman. A gente tem um timaço. É maravilhoso. Me sinto sortudo de fazer parte de um elenco tão estrelado.

Cauã Reymond