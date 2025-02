Bruna Marquezine visita Fazenda Talismã no aniversário de João Guilherme

Bruna Marquezine apareceu nos stories da família de João Guilherme. Ela visitou a Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, na noite de sexta (31). A atriz está lá para comemorar o aniversário de João, com quem está namorando.

O que aconteceu

Bruna apareceu no fundo dos stories de Thais, cunhada de João. A atriz apareceu junto a João Guilherme, segurando cachorrinhos, durante os parabéns —o ator faz aniversário neste sábado (1).

O momento viralizou devido a polêmicas com a família de João Guilherme. Nas redes, os fãs fizeram diversos posts e memes com as imagens, falando sobre como se sentiria Bruna Marquezine com Virginia e Zé Felipe.