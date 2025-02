BBB: João Pedro sobre imunizar Eva e Renata: 'Não é minha prioridade mais'

Os brothers do BBB 25 continuam conversando sobre os rumos do jogo e traçando suas estratégias. Em conversa no Quarto Fantástico, João Pedro comentou que não imunizaria duas colegas de confinamento.

O que aconteceu?

Durante uma conversa com Maike e Gabriel, o goiano fez uma declaração direta sobre a possibilidade de imunizar Eva e Renata:. "Para mim, já não é minha prioridade mais, acabou. Só dela ter falado aquilo", comentou referindo-se à eventual vitória na Prova do Anjo.