BBB 25: Giovanna revela fetiche inusitado de famoso com quem se envolveu

Giovanna, porém, não expôs o nome do homem que lhe fez o pedido excêntrico. Seja como for, seu relato fez os demais colegas de confinamento arregalarem os olhos e caírem na risada.

A irmã de Gracyanne Barbosa, 41, tem flertado com Maike, 30, e também com João Pedro, 22. Ela vinha demonstrando interesse na dupla de Gabriel, 30, desde o início do programa, mas nesta semana trocou carinhos com o irmão de João Gabriel, 22.

Enquete UOL - BBB 25: Quem Maike e Gabriel devem indicar ao terceiro Paredão? Aline e Vinícius Divulgação/Globo Daniele Hypolito e Diego Hypolito Divulgação/Globo Mateus e Vitória Strada Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo